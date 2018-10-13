برشلونة يخطط لمد عقد ميسي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يخطط لمد عقد قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، لعام أو عامين آخرين حتى 2023؛ حيث ينتهي عقد نجم ” الألبيسيليستي ” مع ” البلوجرانا ” في صيف 2021، مع خيار يسمح له بالرحيل قبل هذا التاريخ بعام، أي في 2020.

ويأتي ذلك بشرط، ألا يكون الفريق الذي سيذهب إليه من النخبة الأوروبية، مع العلم أن شرطه الجزائي يبلغ 700 مليون يورو؛ حيث يعتزم برشلونة اقتراح هذا التمديد في الموسم المقبل، وليس الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن البرسا يأمل أن يعلق ميسي حذائه في قلعة الكامب نو ليصبح رجل النادي الواحد، أي يقضي كل مسيرته بين صفوف نفس الفريق الإسباني.