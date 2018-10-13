تدور الأحداث من حولك ، ولكل واحد من البشر طريقة معينة للتعاطي مع الحدث ، وردات الفعل تختلف من شخص لآخر ، السؤال هنا : هل تعي ما حولك ؟

ربما يحاك لك أمر سوء ومن جهة أخرى يحاك لك أمر خير ، كيف تعرف وعلى ماذا تبني توقعاتك ؟ وما هي تصرفاتك ؟ وما قرارك المتخذ ؟

تعرف ذلك عندما تربط الأحداث بعضها ببعض ، وتبني المستقبل القريب على الحدث الآن والسابق في وقت واحد ، فتعرف من أراد لك الشر ومن أراد لك الخير ، هكذا تستطيع معرفة أصحابك وأعداءك ، وعند ربطك للأحداث قد تتفاجئ بمدعي الصداقة عندما تصارحه أنك كشفته ، فجأة يقلب عليك بكل قوته ، ويبدأ برمي التهم عليك ويحاول أن ينال منك ، ولكن عندما ترى فكر العقلاء الذي يردعون هذا العدو تعلم أن الأمر إلى خير ، وكن واعيا واحذر لابس عباءة الحق ليستر باطله ، أو كما يقال احذر ممن يدس السم في العسل .