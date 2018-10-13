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هل تعي ما حولك ؟



تدور الأحداث من حولك ، ولكل واحد من البشر طريقة معينة للتعاطي مع الحدث ، وردات الفعل تختلف من شخص لآخر ، السؤال هنا : هل تعي ما حولك ؟
ربما يحاك لك أمر سوء ومن جهة أخرى يحاك لك أمر خير ، كيف تعرف وعلى ماذا تبني توقعاتك ؟ وما هي تصرفاتك ؟ وما قرارك المتخذ ؟
تعرف ذلك عندما تربط الأحداث بعضها ببعض ، وتبني المستقبل القريب على الحدث الآن والسابق في وقت واحد ، فتعرف من أراد لك الشر ومن أراد لك الخير ، هكذا تستطيع معرفة أصحابك وأعداءك ، وعند ربطك للأحداث قد تتفاجئ بمدعي الصداقة عندما تصارحه أنك كشفته ، فجأة يقلب عليك بكل قوته ، ويبدأ برمي التهم عليك ويحاول أن ينال منك ، ولكن عندما ترى فكر العقلاء الذي يردعون هذا العدو تعلم أن الأمر إلى خير ، وكن واعيا واحذر لابس عباءة الحق ليستر باطله ، أو كما يقال احذر ممن يدس السم في العسل .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 38 دقيقة

يا قماعت صدى
عندي مقال بيكسر الدونيا
… برسله ليكم بشرط
… تنشور مع المقال صورتي وأنا أأزأز ليب أرع على كورنيش جده…أولتو أيه..؟
تنبيه… اذا الصبايا ماتو على وسامتي… بأولها من الحين… بورعي موش مسؤول

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 19 دقيقة

وهوا انتي شوفتي صورة بورعي بيه عشان توحكومي يا وليه….؟
دنا دفعت بيها عشره قني للفوتوشب والترئيع

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