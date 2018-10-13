رونالدو يخصص مبلغا طائلا لإسقاط تهمة الاغتصاب

ماجد محمد(صدى):

رصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مبلغا طائلاً لتشكيل فريق من المحامين كأتعاب في تهمة الاغتصاب الموجهة له من عارض أزياء سابقة.

وسعى رونالدو لتعيين فريق متكامل مؤلف من محامين وأطباء ومتخصصين في العلاقات العامة، من أجل تسوية القضية التي هزت صورته في الوسط الرياضي.

وتعد هذه الخطوة عقب نشر محامو كاثرين مايورغا وثائق تشير إلى تسوية أبرمت مع رونالدو الذي دفع 375 ألف دولار مقابل صمت الشابة الأميركية.

وكانت كاثرين اتهمت رونالدو بالاعتداء عليها جنسياً في فندق بمدينة لاس فيغاس الأمريكية في 2009، أثناء استعداد رونالدو للانتقال من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.