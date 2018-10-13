لمدة شهر.. تامر حسني لن يتكلم أو يغني
أثارت الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حالة من الجدل والإهتمام لدى متابعيه بعدما أعلنت إنتقاله إلى المستشفي على أثر الأزمة الصحية التى تعرض لها .
وطمأنت الصفحة جمهوره مؤكده أن ” تامر ” لن يحتاج إلى التدخل الجراحي ولكن يحتاج فقط إلى الراحة التامة دون كلام أو غناء لمدة شهر لإصابته بالتهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية .
وأكدت الصفحة شكر الفنان لكل من زاره وسأل عليه أو دعا له مؤكداً أن تامر يحمد الله وينتظر عودته لجمهوره في أقرب وقت .
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