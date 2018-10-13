لمدة شهر.. تامر حسني لن يتكلم أو يغني

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حالة من الجدل والإهتمام لدى متابعيه بعدما أعلنت إنتقاله إلى المستشفي على أثر الأزمة الصحية التى تعرض لها .

وطمأنت الصفحة جمهوره مؤكده أن ” تامر ” لن يحتاج إلى التدخل الجراحي ولكن يحتاج فقط إلى الراحة التامة دون كلام أو غناء لمدة شهر لإصابته بالتهاب حاد في الحنجرة والأحبال الصوتية .

وأكدت الصفحة شكر الفنان لكل من زاره وسأل عليه أو دعا له مؤكداً أن تامر يحمد الله وينتظر عودته لجمهوره في أقرب وقت .

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