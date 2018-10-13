بعد تعرضه لوعكة صحية.. زينة لتامر حسني: سلامتك يا تيمو

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة زينة، رسالة دعم للفنان تامر حسني، بعد تعرضه لإصابه فى الأحبال الصوتية، بعد تسجيله حلقة جديدة في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس وعنائه لفترة طويلة أثناء فترة التصوير؛ مما أجهد أحباله الصوتية فدخل على إثرها إلى المستشفى.

وكتبت زينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلة: ” سلامتك يا تيمو ربنا يتم شفاك على خير ويرجعك لعيلتك وبيتك بألف سلامة يا رب وما نشوف فيك غير كل خير يا حبيبي. ”

ويمنع الأطباء تامر حسني من الكلام فغالبية الوقت يعتمد على الإشارة، ويتواجد حوله أسرته بالكامل وعدد من الأصدقاء المقربين، كما منعوه من استخدام الجوال؛ فيما يظهر طوال الوقت متماسكًا بابتسامته المعهودة، إلا أن كثرة الأدوية تزيد رغبته في النوم لفترات طويلة.

وفي السياق نفسه، أكد حسام حسني مدير أعمال وشقيق نجم الجيل أن كل ما تردد عن إجراء تامر حسني جراحه فى أحباله الصوتية غير صحيح، موضحًا أن عملية الجراحة لم يتم حسمها حتى الآن، ولكن الفحوصات الطبية التي تم إجراءها أكدت التهاب الأحبال الصوتية بدرجة كبيرة، وسيتم اللجوء للعملية إذا لم تستجب الأحبال الصوتية للعلاج.