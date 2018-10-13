بالفيديو.. اللاعب العالمي ” رافاييل نادال ” يساعد في تنظيف الشوارع

ماجد محمد(صدى):

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب التنس العالمي الأسباني ” رافاييل نادال ” ، وهو يقوم فيه بالمساهمة في تنظيف الشوارع في جزيرة(ماناكور) بجزر (البليار) بأسبانيا من الآثار المدمرة التي خلفها الفيضانات في شوارع الجزيرة مساعدًا للأهالي.

ولقيت لافتة رافاييل نادال الرائعة الترحاب من قبل الجماهير التي أشادت بأخلاق وتواضع النجم الأسباني بعد مشاهدتهم للفيديو المتداول عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر “.

وأكد الأهالي أنه استمر في تقديم المساعدات الإنسانية، سواءً بالتنظيف أو غيرها من المساعدات لمدة يومًا كاملًا ، كما فتح لهم أبواب أكاديميته ليقيم الأهالي الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الفيضانات.