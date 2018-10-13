3 مليار درهم إستثمارات عقارية للسعوديين في دبي

دبي(صدى):

نجح المستثمرون السعوديون في رفع قيمة إستثماراتهم العقارية في دبي لتحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر المستثمرين في عقارات دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018

ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ، قام السعوديون بتحقيق 1882 استثمارًا عقاريًّا في دبي خلال تلك الفترة، اقتربت قيمتها الإجمالية من 3 مليارات درهم .

جدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات العقارية في دبي خلال فترة الأشهر التسعة الأولى سجلت نحو 50 مليار درهم، من 163 جنسية تقدمها الإماراتيون، ثم الهنود، والبريطانيون يليهم السعوديون .