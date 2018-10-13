بالصور.. أمل كلوني تغيب عن زفاف الأميرة يوجيني وتنتقد ترامب بحدة

واشنطن(صدى):

غابت المحامية والحقوقية البريطانية ذات الأصول اللبنانية وزوجة الممثل العالمي جورج كلوني، أمل كلوني، عن حضور حفل زفاف الأميرة البريطانية يوجيني لإلقاء خطاب حاد أمام مؤتمر بنسلفانيا للمرأة؛ حيث انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ردًا على تصريحات المسيئة حول ادعاءات أستاذة علم النفس ” كريستين بيسلي ” تعرضها للتحرش.

وقالت ” أمل ” مصرحة: ” يجب أن تحظى النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي ومحاولة انتهاك أجسادهن بفرصة للوقوف أمام مغتصبيهن والحصول على حقهن، دون أن يتدخل رئيس البلد نفسها في تلك القضية وتنصيب نفسه قاضيًا يدافع عن المتهم. ”

وشن ” ترامب ” حملة عنيفة ضد ” بيسلي ” بعد اتهامها القاضي ” بريت كافانو ” بالتحرش بها ومحاولة اغتصابها، وهو القاضي الذي رشحه ترامب خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لتولي مقعد ولاية أريزونا، وهي الادعاءات التي نفاها ” كافانو ” قبل أن يشن ” ترامب ” حملة لتشويه سمعتها؛ مما دفع أمل كلوني إلى انتقاده بشدة.