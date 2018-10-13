ذئبان بشريان يغتصبان طفلة بعد خطفها ثم يقتلونها

القاهرة(صدى):

تناوب ذئبان بشريان على اغتصاب طفلة في الثانية عشر من عمرها عقب خطفها تحت تهديد السلاح الناري بشبرا الخيمة ثم خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتفصيلا، ذهبت طفلة لشراء متطلبات المنزل من أحد المحلات المجاورة لمنزلهما، لكنها تأخرت وزاد قلق والدتها ثم بدأت رحلة البحث عنها داخل العائلة والجيران وبمحيط المنزل ولكنها باءت بالفشل.

وحررت الأم بلاغا يفيد بتغيب ابنتها وأجرت الأجهزة الأمنية التحريات والبحث عن الطفلة حتى ألقت القبض على المتهمين بخطف وقتل الطفلة، وبسماع أقوالهما أقرا بارتكاب الواقعة:” “مش عارف إيه اللي حصل كانت ساعة شيطان، إحنا استدرجناها في التوك توك بتاعنا وكتمنا صوتها وكان معانا سلاح عشان نخوفها بيه”.

وفي التحقيقات، قال المتهمون: “إحنا كنا عايزين ننبسط بس ومكناش عايزين نموتها بس خوفنا من الفضيحة وعشان كدا تخلصنا منها”.