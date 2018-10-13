” كيدهن عظيم ” .. تخطف ابنها وتطلب من طليقها فدية 5 ملايين جنيه

القاهرة(صدى):

لجأت أم مطلقة إلى حيلة غريبة للإنتقام من طليقها وإبتزازه مادياً بعدما اتفقت مع الطفل ” 12 ” على الإختفاء وإيهام والده بخطفه من قبل مجرمين وطلب فدية تصل إلى 5 ملايين جنيه .

بالفعل بدأت المحتالة في تنفيذ خطتها بالتعاون مع والدها وأربع متهمين آخرين وقامت بإبلاغ الشرطة المصرية عن إختفاء نجلها من أمام منزلها لتروي اتصال من الخاطفين يطلب فدية بالمبلغ المذكور .

وعلى الفور تشككت الشرطة في الأم كونها تعاني من خلافات مالية مع طليقها على النفقة لتكشف التحقيقات مرور ابنها من أمام المنزل مترجلاً وليس مخطوفاً ليركب إحدى السيارات بصحبة المتهمين.

وأعترفت الأم أمام النيابة بفعلتها الغريبة مشيرة أن لها مستحقات مالية لدى الأب ” متجمد نفقة “.