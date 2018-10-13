5 مؤشرات تدل على تلف ناقل الحركة اليدوي في سيارتك

أماني الغامدي(صدى):

ناقل الحركة “ القير ” من الأجزاء الهامة اللازمة لعملية سير السيارة، وفي حال تعرضه للمشاكل والأعطال تنخفض قدرة السيارة على السير وفي بعض الحالات تتوقف تماماً، لذا نستعرض هنا اليوم المؤشرات التي تدل على وجود عطل بناقل الحركة اليدوي.

1- المفترض أثناء القيادة أن يتم تغيير السرعات بسهولة ويسر، ولكن مع وجود أعطال في ناقل الحركة ستجد صعوبة بالغة عند الإنتقال بين سرعات السيارة المختلفة.

2- إذا وجدت تسرب لزيت ناقل الحركة، فهذا يدل على وجود كسر أو تشقق في علبة تروس نقل السرعات، وهو ما يزيد من صعوبة تغيير السرعات.

3- إذا وجدت عند الضغط على دواسة الوقود تأخر في التسارع، كما تأخذ بعض الوقت لكي تتحرك، فإن هذا دليل على تلف اسطوانة الدبرياج.

4- إضاءة لمبة الأعطال في تابلوه السيارة، مع وجود أحد المؤشرات السابقة، فإنه يدل على أن المشكلة نابعة من ناقل الحركة.

5- حال وجدت أثناء القيادة والسير على السرعة الثالثة مثلاً، وفجأة تتغير وضعية التروس والقير إلى الوضعية نيوترال، وهي وضعية تحرير السيارة من ناقل الحركة تماما دون تدخلك، فهذا يعني وجود مشكلة في علبة تروس ناقل الحركة.