غدا.. انطلاق ملتقى اللياقة البدنية والحياة الصحية والاستثمار الرياضي

سعيد العجل(صدى):

تنطلق مساء غد الأحد فعاليات ملتقى (اللياقة البدنية والحياة الصحية والاستثمار الرياضي)، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض بمدينة الرياض، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويقام الملتقى هذا العام برعاية من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وبشراكة إستراتيجية مع كل من غرفة الرياض ولجنة شباب الأعمال.

ويأتي تنظيم الملتقى انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية للياقة البدنية والحياة الصحية في تعزيز حياتنا الصحية، وخلق مجتمع صحي رياضي بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في رفع مستوى ممارسين الرياضة في المجتمع.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الاستثمار الرياضي، وربط رواد الأعمال من المشتركين بالمستثمرين في هذا الجانب لبحث فرص التعاون الاستثمارية المستقبلية، والعمل على إنشاء حلقة وصل مهمة للراغبين في دخول عالم الاستثمار الرياضي لتبادل التجارب والخبرات، بالإضافة إلى إيجاد مساحة تتيح للشباب عرض أعمالهم الريادية في هذا القطاع من خلال الجلسات الحوارية المتخصصة وورش العمل الهادفة التي تقام على مدى 3 أيام.

ويتضمن الملتقى معرضا يضم عددا من المشاركين والمهتمين في اللياقة البدنية وأوجه الحياة الصحية عبر ربط الرياضة بأسلوب الحياة الصحية والمعاصرة، حيث يجمع المعرض ما بين الأندية الرياضية والأغذية الصحية والعضوية، وكذلك المكملات الغذائية والبدائل الصحية، وستعقد خلاله العديد من الجلسات المتعلقة بطرق الاستثمار الصحيحة، ودور الأمانات في ذلك، إضافة لزيادة الوعي بطرق الاستثمار الرياضي، وطرق التسويق الحديثة وعرض تجارب لرواد الأعمال في هذا المجال، وبيان دور الرياضة في تحقيق المسئولية المجتمعية، وورش عمل نسائية.