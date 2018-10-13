في عمل إنساني عظيم.. ” العنزي ” يتبرع بجزء من كبده لشقيقته

سعيد العجل(صدى):

” خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ” .. من هذا الهدي والتوجيه الكريم لنبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – ضرب المواطن نايف ملفي العنزي، أروع الأمثلة في الأخوة خاصة، والإنسانية عامة، عندما تبرع بجزء من كبده لشقيقته، مساهمًا بذلك في إنقاذ حياتها إثر تعرضها لأزمة صحية.

وأوضح ” العنزي ” أنّ فرحته لا توصف بتبرعه بجزء من جسده لشقيقته، وهي فرحة سادت جميع أفراد العائلة، مؤكدًا أنه واجب أخوي وإنساني وديني.

وبيّن أن العملية التي أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض تمت بنجاح، شاكرًا كل من سأل عن حالته وحالة شقيقته. من جانبهم، تداول مغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تبرع “العنزي” بكثير من الفخر والاعتزاز، مؤكدين أنه عمل شجاع وبطولي يستحق عليه التقدير والتكريم.

وأشاروا إلى أن ما قام به ” العنزي ” مفخرة لكل مواطن ومواطنة في هذه البلاد الطاهرة، التي عرف عنهم التكاتف وقت الرخاء ووقت الأزمات، متمنين له ولشقيقته الشفاء العاجل.