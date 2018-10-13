بيتزي: النتيجة غير مرضية ولكن ظهرنا بشكل جيد

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب المنتخب الوطني خوان أنطونيو بيتزيـ على التزام لاعبيه التكتيكي أمام البرازيل رغم عدم رضاه عن النتيجة ؛ حيث خسر الأخضر بهدفين نظيفين أمام السامبا في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة في بطولة ” سوبر كلاسيكو ” التي تحتضنها المملكة.

وأوضح ” بيتزي ” قائلًا: ” النتيجة غير مرضية ولكن بشكل عام أريد التأكيد على التزام اللاعبين بالجانب التكتيكي.. ظهرنا بشكل جيد ولا ننسى أننا نلعب أمام منتخب صاحب إمكانات فنية كبيرة تفوقنا بكثير ” ، مضيفًا: ” دائما مركز المهاجم يتطلب لاعبًا معينًا صاحب مواصفات خاصة فمثلا هتان باهبري مناسب لهذا المركز وأيضا فهد المولد. ”

واستطرد مدرب المنتخب الوطني: ” لعبنا أمام منتخب كبير وهذا يزيد من ثقة اللاعبين ودوري كمدرب تعزيز الثقة في اللاعبين خاصة في ظل ما لمسته من التزام كبير منهم خلال المباراة “، مختتمًا حديثه: ” شخصيًا الأهم في الفترة المقبلة الثبات على هذا المستوى وأن يستمر عطاء اللاعبين في المباريات المقبلة. “