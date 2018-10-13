تعليق ” السبهان ” على ما تتعرض له بلاد الحرمين من حملات إعلامية كاذبة

علي القحطاني (صدى):

علق ثامر السبهان وزير المملكة لشؤون الخليج العربي على ما تتعرض له بلاد الحرمين ورموزها من حملات إعلامية كاذبة بشأن قضية اختفاء جمال خاشقجي والأكاذيب والأراجيف المثارة حولها، قائلا: ” ما تتعرض له بلاد الحرمين ورموزها من حملات إعلامية كاذبة غادرة قذرة هي ليست وليدة اليوم “.

ووصف السبهان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” الشائعات المغرضة التي تروج لها وسائل الإعلام القطرية التركية عن المملكة بالعمل الممنهج والمنظم منذ عدة عقود.

وقال السبهان إن من يريد الباطل فهو له أما الحق فنحن أهله، مستشهدا بقوله تعالى: ” وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ “.