هل تعرضت لسحب مبلغ الدعم بعد إيداعه؟ حساب المواطن يرد

نايف السالم(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن المودعة في حسابات المستفيدين .

وقال البرنامج من خلال خدمة العملاء في رده على سؤال مستفيد من الدعم تعرض لسحب مبلغه المستحق بعد إيداعه في البنك أنه يجب عليه التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي :هنا

ويعمل برنامج ” حساب المواطن ” على تعويض الأسر السعودية المستحقة عن زيادة الأسعار ورفع قيمة الدعم لتخفيف آثار الإصلاح الإقتصادي على المواطنين .

جدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع الشهر الماضي أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تضمنت 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين ..