6 عادات سيئة تجنبها لحماية قلبك من الأمراض

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور أحمد محمود أخصائي القلب والأوعية الدموية ، أن أمراض القلب ازدادت معدلاتها في السنوات الأخيرة، بشكل ملحوظ، وأصبح حتى الشباب عرضة للإصابة بها، مما يتوجب الوقوف على الأسباب لتجنبها ، مٌشيراً إلى أن هناك مجموعة من العادات اليومية، التي تضر بالقلب، دون حتى أن نعي ذلك .

ومن هذه العادات :

الإكثار من الملح

الغذاء لا طعم له دون قليل من الملح، وهذه حقيقة معروفة، ومع ذلك فإن الكثير منا يفرط في استخدام هذا العنصر، مما يضعنا في خطر؛ لأنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية، وبالتالي قد تحتاج إلى التفكير مرتين قبل إضافة الملح لوجبات الطعام.

عدم ممارسة الرياضة

أثبتت الأبحاث الطبية أن الذين لا يؤدون التمارين البدنية العادية، هم أكثر عرضة لمرض السكري من النوع 2 أيضا، بالإضافة إلى زيادة الوزن التي تقربنا بالتدريج من أمراض القلب دون أن نشعر، فكلما زاد وزننا كلما اقتربنا وبثبات إلى تدمير قلوبنا.

لذلك لا بد من ممارسة الرياضة بشكل يومي.

القلق والاكتئاب والإجهاد

يمكن أن يكون لهم تأثير هائل على الصحة العامة، إلى جانب تأثيرهم الذي يضعف قلبك، فالإجهاد الشديد الذي يعد هو أحد أبواب الإصابة بأمراض القلب.

فلا بد ألا تستسلم للقلق والاكتئاب.

الأطعمة غير الصحية

التركيز على الأطعمة غير الصحية تؤثر على القلب، كالمنتجات السكرية، والمنتجات الغنية بالدهون والأطعمة الغنية بالملح، والوجبات السريعة، والأطعمة المقلية.

التدخين

على الرغم من أن الجميع يعلم أضرار التدخين، فإنه لا يزال هناك عشرات الملايين من المدخنين في جميع أنحاء العالم لا يهتمون بذلك، حتى إن الإحصائيات تكشف أن التدخين هو المسئول عن نحو 30٪ من الوفيات المرتبطة بأمراض القلب، ناهيك عن أنه المسبب لأنواع معينة من السرطان مثل الفم، والحلق وسرطان الرئة.

قلة النوم

يمكن أن تؤدي إلى ما يعرف باسم “الحرمان من النوم”، وهذا بدوره يؤدي إلى اختلال التوازن الهرمون، الذي له تأثير سلبي على قلبك، كما أن يزيد من مستويات هرمون التوتر أيضا، وينبغي على البالغين الحصول على نحو 7-8 ساعات من النوم كل ليلة، حتى ينعمون بقلوب سليمة.