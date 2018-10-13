بالصور.. تايكوندو السلام يخطف بطولة الشرقية للبراعم والناشئين

محمد السعران(صدى):

اختتمت على صالة نادي الفتح أمس الجمعة بالأحساء منافسات بطولة الشرقية المفتوحة للبراعم والناشئين بمشاركة 247 لاعباً يمثلون 24 نادياً حيث حقق نادي السلام كأس المركز الأول لدرجة البراعم برصيد 49 نقطة وجاء نادي الجبيل وصيفاً برصيد 43 نقطة فيما حل نادي الصواب ثالثاً بـ 39 نقطة .

وعلى مستوى الناشئين حل نادي السلام أيضاً بالمركز الأول بمجموع 64 نقطة وجاء في الوصافة فريق هجر بـ 44 نقطة و الجبيل ثالثاً بـ 31 نقطة .

وفي ختام البطولة تم تتويج الفائزين بحضور ممثل مكتب الهيئة العامة بالأحساء أحمد الدبل والحكمين العامين للبطولتين مفضي العنزي وأحمد الحياني .

من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية ثامر بن عبدالله السعران أن الخطط التي رسمها أعضاء الاتحاد بتوجيهات الرئيس العميد ركن شداد العمري لمسناها على أرض الواقع من خلال التنافس المميز الذي قدمته الأندية والهيئات والروح العالية الذي ظهرت من خلال العطاء المضني للظفر بلقب البطولة .

وأضاف “السعران” أن البطولة شهدت مشاركة أندية لأول مرة وحققت مراكز متقدمة كنادي النجوم ونادي الخويلدية كما لوحظ تقدم مميز لأندية هجر والصواب والجيل وصدارة متوقعة لنادي السلام .

وعلى صعيد متصل حصل لاعبا فريق الترجي للتايكوندو جعفر المصطفى على الميدالية الذهبية وأخيه محمد المصطفى على الفضية ضمن بطولة الجامعات للكاروجي بالطائف في وزن تحت 74 كيلو غرام والمركز الثاني تحت 80 كيلو غرام .