مفاجأة سارة للرجال الذين يشربون القهوة يوميا

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسة أمريكية حديثة أنّ الرجال الذين يحتسون كوبين من القهوة أو الشاي في اليوم، تزداد لديهم فرص الإنجاب بمقدار الضعف.

وأشارت الدراسة إلى أنّه يمكن لهذه القدرة أن تكون مرتبطة بتأثير مادة الكافيين على مادتين كيميائيتين، ATP وGTP.

وبينت الدراسة أن الكافيين يمنع الرجال من الانهيار، ما يوفر الطاقة المتاحة للحيوانات المنوية، حتى تتمكن من السباحة في السائل المنوي بشكل أسرع ولمدة أطول.

كما أثبتت أن مشروب القهوة يقلل من خطر ضعف الانتصاب لدى الرجال، لأن الكافيين يسبب تفاعلا كيميائيا يحفز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.