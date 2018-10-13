مصرع وإصابة 8 أشخاص من عائلة واحدة على طريق ” بيشة – الرياض”

عادل الحربي (صدى):

على الرغم من التحذير المستمر من مخاطر طريق ” بيشة – الرياض” نظراً لازدحامه وعدم ازدواجيته إلا أن مسلسل الدم لا زال مستمر في عرض حوادث عديدة ومميتة حيث لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، جميعهم من عائلة واحدة، من جرّاء حادث مروري عنيف وقع مساء أمس بالقرب من محطة برودان الواقعة على طريق ” بيشة – الرياض “.

ووفقاُ لأحد أقارب المتوفين كانت العائلة تذهب لعزاء قريب لهم في ركز طلالا شمال عسير في سيارة ” هيونداي ” لتصطدم بها سيارة من نوع ” كامري ” بالقرب من محطة برودان على طريق ” بيشة – الرياض” إضافة الى مصرع سائق ” الكامري ” .

ويشهد طريق ” بيشة – الرياض ” وقوع حوادث متكررة بسبب كثافة مرور الشاحنات المتجهة للمناطق الجنوبية التي تهرب من الميزان على الطريق السريع، مستغلة عدم وجود ميزان شاحنات في الرين والطرق المؤدية لها .