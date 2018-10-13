6 خطوات لتنظيف فلتر مكيف السيارة لزيادة قوة التبريد

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

فلتر المكيف من الأجزاء الهامة في السيارة التي يجب الإهتمام به والمحافظة عليه وتنظيفه وصيانته بصفة دورية، وذلك من أجل المحافظة على ثلاجة المكيف وضمان عدم انسدادها بسبب تراكم الأتربة والأوساخ، وهو ما يؤدي بالتالي إلى نقص كفاءة المكيف وعدم تبريده بالصورة المطلوبة.

واليوم نقدم لكم طريقة تنظيف فلتر المكيف عبر الخطوات التالية:

1- قم بفك الفلتر من موضعه، مع ملاحظة أنه يتم فكه بسهولة، ثم قم بتنظيفه بالهواء.

2- ثم قم بتثبيت الفلتر على الأرض بحيث يكون في وضع مستقيم وليس مائل، بعد ذلك رش عليه ماء بإستخدام رشاش المياه، مع مراعاة أن تكون حرارة الماء معتدلة.

3- احضر وعاء يكون بحجم أكبر من الفلتر، وضع به ماء وسائل تنظيف مثل الصابون، وضع الفلتر في الوعاء بحيث يتم تغطيته بالماء والصابون تماماً، ثم قم برفعه وتغطيسه عدة مرات.

4- أخرج الفلتر من الوعاء وضعه على الأرض واغسله بالماء، ثم ضعه داخل الوعاء مرة أخرى و ارفعه وإنزاله في الصابون عدة مرات، ثم اغسله بالماء، وقم بتكرار العملية حتى ينظف تماماً من الأوساخ والأتربة.

5- يتراكم على الفلتر مع مرور الوقت الكثير من الأوساخ والأتربة والحشرات الميتة المحملة بالجراثيم، لذا من أجل إزالة آثار هذه الحشرات والجراثيم، قم بإحضار وعاء به كمية مناسبة من الديتول، ثم رش الديتول على الفلتر، وضعه بداخل الوعاء، وقم بتنظيفه بنفس الطريقة السابقة.

6- اغسل الفلتر بالماء جيدا لإزاله آثار الصابون والديتول، ثم اتركه حتى يجف، ثم قم بتركيبه مرة أخرى، وهكذا تكون انتهيت.