50 ألف حالة وفاة في المملكة خلال عام

نايف السالم(صدى):

ذكرت مصادر بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أن مناطق المملكة سجلت 49.907 ألفًا و662 حالة وفاة رسمياَ من المواطنين و المقيمين، عبر المقابر التابعة لها، خلال عام 1438هـ.

وأشارت المصادر اليوم السبت أن عدد المتوفيات الإناث بلغ 18 ألفًا و732 متوفاة وفق التوثيق الرسمي ، فيما بلغ عدد الذكور 31 ألفًا و175 متوفى.

وبذلك فإن منطقة الرياض سجلت أكبر عدد للوفيات بين المواطنين والمواطنات، بواقع (9006) وفيات بين المواطنين، و(4917) وفاة بين المواطنات، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(6440) حالة وفاة بين المواطنين، و(4647) حالة وفاة بين المواطنات توفي (171) مواطنًا مقابل (27) مواطنة بالباحة.