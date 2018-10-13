بدء المرحلة الثانية من تحسين ضخ وتوزيع المياه لأحياء جدة

جدة(صدى):

أكدت شركة المياه الوطنية، على بدء انطلاق المرحلة الثانية من تحسين ضخ وتوزيع المياه لأحياء محافظة جدة؛ وذلك بعد تحديث وتطوير العمليات التشغيلية، ورفع كفاءة تشغيل شبكات المياه، وتحسين البنية التحتية؛ حيث سيخدم هذا التحسين يخدم 40 % من سكان المحافظة ويستفيد منه 43 % من أحياء جدة.

ومن جانبه، قال مدير وحدة أعمال جدة المهندس محمد بن أحمد الزهراني، أن ذلك سيسهم في تحقيق انخفاض الطلب على الصهاريج من محطات التعبئة بنسبة 20 %؛ وذلك من خلال زيادة كميات المياه الموزعة في الشبكة العامة التي ساهمت في تقليص فترات الانتظار بين ورديات الضخ لتصبح بمعدل 7-9 أيام ونسبة انخفاض 25 % عن السابق.

وأشار ” الزهراني ” إلى أنه ضمن هذه المرحلة سيتم بدء استقبال طلبات ايصال خدمة المياه إلى أحياء: الحمدانية والريان والرحمانية والفلاح عبر التوصيلات المنزلية، كما نجحت الشركة في تحسين إمدادات المياه، وتقليل فترة انقطاعها في جداول ورديات الضخ في عدد من أحياء جنوب شرق محافظة جدة شملت الأجاويد-السنابل-إسكان الأمير فواز الشمالي والجنوبي-إسكان الأمير عبد المجيد، والإسكان العام والعدل بنسب وصلت إلى 50%.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة المياه الوطنية، قد أطلقت قبل عدة أشهر المرحلة الأولى من البرنامج الذي استفاد منها 11 حيًا وهي: البوادي-الفيصلية-الخالدية-المحمدية-النعيم-النهضة-الربوة-الروضة-السلامة-الشاطي-الزهراء، فيما كانت هذه المرحلة قد حسّنت جداول وورديات الضخ بمعدل 15 %.