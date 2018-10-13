كلاكيت تاني مرة.. الفيشاوي يخطف الأنظار بتقبيل زوجته على السجادة الحمراء
قام الفنان المصري أحمد الفيشاوي بتقبيل زوجته ندى كامل على السجادة الحمراء لخطف الأنظار نحوهما، حيث تكرر فعله المثير للجدل من قبل متابعيه بعد تقبيل زوجته خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.
وأثار الفيشاوي وزوجته موجة من الجدل بإقامة حفل زفاف ثان على هامش مهرجان الجونة، إضافة إلى إطلالات ندى كامل المثيرة لدرجة وصلت إلى حد تلقيبها من قبل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بـ ” كيم كردشيان العرب “.
وكرر الفيشاوي تقبيل زوجته في حفل توزيع جوائز السينما العربية (ACA) للأفضل في سينما 2017.
Blue bird[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 1 ساعة
يقلد ممثللين هوليوود .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55939 ] نشر منذ 1 ساعة
تافهين مايعين ,,