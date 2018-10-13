” معادن ” تعلن عن 24 وظيفة شاغرة في رأس الخير ومدن أخرى

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” باب التقديم على 24 وظيفة شاغرة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في رأس الخير، ومدن أخرى .

وأوضحت الشركة،أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2018م وفقاً للمسميات التالية :

مهندس أول- عمليات المواد الخام .

. مشغل عمليات

. مشرف مناوب- عمليات الفوسفات.

. مشغل أول- معدات (عدد وظيفتين).

. مشغل- عمليات الفوسفات.

. أخصائي أنظمة تكامل.

. حارس أمن.

. مشرف الأمن- الأمن الصناعي والسلامة.

. الرئيس المناوب (عدد وظيفتين).

. مراقب عمال أول.

. خبير معادن- مختبر الفحص.

. رئيس الفحص.

. مساح أراضٍ ثاني.

. مشغل ثاني- معدات (عدد 3 وظائف).

. مشغل معدات (عدد وظيفتين).

. ميكانيكي أول- مكتب الصيانة.

. مشرف مراقب الصيانة الدورية

. مهندس معدات دوارة. مشغل معدات هندسية

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي :هنا