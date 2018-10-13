على الطريق الصحيح.. بلماضي سعيد بفوزه الأول مع منتخب الجزائر

ماجد محمد(صدى):

أشاد المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، بأداء لاعبيه خلال المباراة التي فازوا بها على منتخب بنين بهدفين دون مقابل أمس الجمعة ضمن التصفيت المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال بلماضي عقب المباراة إن “ثعالب الصحراء” يسيرون بهذا الفوز في الطريق الصحيح نحو التأهل لأمم أفريقيا 2019 في الكاميرون”

وأكد المدير الفني الجزائري أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الجهد والعمل لتحقيق مزيد من التطور في أداء الفريق، وأضاف: “نحن راضون بهذا الانتصار”.

وكانت مباراة الأمس هي المباراة الرسمية الثانية التي يقود فيها بلماضي منتخب الجزائر بعد تعيينه خلفا للمدير الفني السابق رابح ماجر، في حين أنها شهدت أول انتصاراته بعد التعادل مع غامبيا في الجولة السابقة 1-1، ليتصدر المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب بنين صاحب المركز الثاني.