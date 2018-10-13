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إجراءات بسيطة تساعد المرأة على الولادة الطبيعية بعد القيصرية

إجراءات بسيطة تساعد المرأة على الولادة الطبيعية بعد القيصرية
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أكد عدد من الأطباء أنه يمكن للسيدة أن تنجب مولودها الثاني بولادة طبيعية ، عقب إ جراءها عملية قيصرية في الولادة الاولى .

مشيرين إلى أن ذلك يحتاج إلى تخطيطاً جيداً.

ومن الأمور التي يجب على السيدة فعلها :

– الفصل بين الحملين، وذلك لفترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهراً على الأقل ليكتمل الشفاء، والأفضل 3 سنوات.

– الحفاظ على الجسم في أفضل حالاته، على صعيد الوزن، والسيطرة على السكري وضغط الدم.

– الترتيب مع مستشفى تعمل بخدمة طوارئ الولادة على مدار 24 ساعة.

– الاستعداد للحالات الطارئة، مثل تمزق الرحم، ومناقشة المخاطر مع الطبيب.

– الاستعداد لتغيير طريقة الولادة إلى قيصرية في حال حدوث تعقيدات.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 2 ساعتين

معلومااات جيدة👍🏻😊

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