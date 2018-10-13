إجراءات بسيطة تساعد المرأة على الولادة الطبيعية بعد القيصرية
أكد عدد من الأطباء أنه يمكن للسيدة أن تنجب مولودها الثاني بولادة طبيعية ، عقب إ جراءها عملية قيصرية في الولادة الاولى .
مشيرين إلى أن ذلك يحتاج إلى تخطيطاً جيداً.
ومن الأمور التي يجب على السيدة فعلها :
– الفصل بين الحملين، وذلك لفترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهراً على الأقل ليكتمل الشفاء، والأفضل 3 سنوات.
– الحفاظ على الجسم في أفضل حالاته، على صعيد الوزن، والسيطرة على السكري وضغط الدم.
– الترتيب مع مستشفى تعمل بخدمة طوارئ الولادة على مدار 24 ساعة.
– الاستعداد للحالات الطارئة، مثل تمزق الرحم، ومناقشة المخاطر مع الطبيب.
– الاستعداد لتغيير طريقة الولادة إلى قيصرية في حال حدوث تعقيدات.
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1127 ] نشر منذ 2 ساعتين
معلومااات جيدة👍🏻😊