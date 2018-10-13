بالفيديو.. نجل حميدان التركي: والدي قال أهان ولا أخون ديني ووطني

واشنطن(صدى):

أكد تركي حميدان التركي، نجل المواطن حميدان التركي المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية، أن والده لم يقبل أن يكون خائنًا لدينه أو لوطنه.

ونشر نجل حميدان التركي، مقطع فيديو لوالده عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معلقًا عليه: ” قالها والدي حميدان التركي فرج الله عنه قبل ١٢ سنة: أن أهان ولا أكون خائن لديني ووطني. ”

وكانت أسرة حميدان التركي، قد تمكنت في وقت سابق، من زيارته في سجنه بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فيما أكدت ابنته نورة على سوء حالته الصحية في سجون أمريكا.

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