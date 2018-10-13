الروسان: مشروع قطار الحرمين سيخدم الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين 

محمد السعران(صدى):

نفذت شركة الروسان عضو شركات التحالف المنفذة لمشروع قطار الحرمين الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله الشهر الماضي الأعمال المدنية بمشروع قطار الحرمين السريع الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة مرورا بجدة وفق أفضل الخبرات العالمية.

وهنأ عضو شركات التحالف المنفذة لمشروع قطار الحرمين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الروسان للمقاولات محمد بن هزاع الروسان خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بإنجاز مشروع القطار الذي نفذته المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار والمواطنين والمقيمين في اطار المشاريع العملاقة التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتنفق عليها المبالغ الطائلة بغية ضمان راحة ضيوف الرحمن والراغبين في زيارة الحرمين الشريفين .

وأضاف إنجاز المشروع تم وفق أفضل الخبرات العالمية ويشمل خمس محطات، محطتان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة في قلب محافظة جدة،.

ونوّه الروسان برعاية خادم الحرمين الشريفين وتدشينه لهذا المشروع الهام وتشجيع العاملين في تنفيذه بدء من وزارة النقل المشرفة والمنفذة للمشروع الى الشركات والمهندسين العاملين في المشروع وهذا خير دعم في حضوره والتنقل بالقطار الى المدينة المنورة عبر القطار حفظه الله وسدد خطاه وسمو ولي عهده الامين.

كما قدم الروسان الشكر لوزارة النقل على رعايتها ودعمها للشركات المنفذة حتى جني الثمار بالاحتفال بتدشين أكبر مشاريع القطارات في المملكة .