وزير الخزانة الأمريكي ينوي حضور مؤتمر مستقبل الاستثمار لدحض الشائعات

واشنطن(صدى):

أعلن كل من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، و مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن حضورهما للمؤتمر الذي ينعقد في الرياض من 23 إلى 25 أكتوبر.

وجاء تأكيد حضور تلك الشخصيات لمبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 من أجل تفنيد الأكاذيب والشائعات التي تروج لها وسائل الإعلام المعادية للمملكة، وأبواق «تنظيم الحمدين» وأذرعه الإعلامية.

وكانت قائمة المتحدثين في مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018، ضمت أكثر من 100 شخصية بارزة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.