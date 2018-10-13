نشر : منذ 4 ساعات 1٬362 3 فيديوهات متنوعة الصبي إذا لم يبلغ الحلم هل يصح أن يكون إماما في الصلاة – الشيخ عبدالله السلمي الوسوم:السعودية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55942 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاك الله خير ياشيخنا الكريم وبارك فيك .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1066 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خيرا
zayr گ[ عدد التعليقات: 1674 ] نشر منذ 1 ساعة
بيّن لنا إمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من هو الأحق بالإمامة من الناس حيث قال: (يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْماً) ومعنى سلماً أي أقدمهم إسلاماً، [رواه مسلم].