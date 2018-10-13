ماردونا عن ميسي: يذهب للحمام 20 مرة قبل المباره ولا يمكن أن اعتبره قائد

ماجد محمد(صدى):

أثارت تصريحات أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عن نجم برشلونة، ليونيل ميسي حالة من الجدل بعد أن شن مارادونا حملة هجوم على الأخير ووصفه بعدة عبارات صريحة تدعو إلى عدم الإفتتان به وتعظيمه أكثر من ذلك .

وقال ” مارادونا ” عن ” البرغوث” في البرنامج المكسيكي “الكلمة الأخيرة ” إنه يجيد اللعب في الملعب، لكنه لا يمتلك صفة القائد “.

وأضاف مارادونا: ” يصعب علي أن أتحدث، لكن لا يوجد فائدة من أن تجعل قائداً من شخص يذهب للحمام 20 مرة قبل المباراة ” .

وأكد مارادونا أنه إذا عاد لتدريب منتخب بلاده، فإنه لن يستدعي ميسي ثم أردف : الأمر قد يتغير.. يجب الضغط عليه.. يجب أن نستخرج منه القائد الذي نريده أن يكون عليه ولن يكون .