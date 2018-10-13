حقيقة فيديو بيع عود بخور بـ 15 مليون ريال

الرياض(صدى):

فندت مصادر الشائعات التي جرى تداولها حول فيديو بيع عود بخور بـ ” 15 مليون ريال ” ، بمعرض ” دلني على الطيب ” بالرياض.

وأوضحت المصادر أن عود البخور بيع في مزاد بالمعرض تبلغ قيمته 15 ألف ريال، وليس 15 مليون ريال، وذلك بالوثائق وليس كما أشيع.

وأضافت بأن هذه القطعة من نوع الكلمنتان الدبل سوبر.. وقد تم بيعها في منصة مزاد معرض (دلني على الطيب) الذي أقيم في قاعة الفريدة في الرياض بقيمة 15000 وهذا السعر أقل من قيمتها السوقية التي تتجاوز الثلاثين ألف ريال.