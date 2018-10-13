حقيقة فيديو بيع عود بخور بـ 15 مليون ريال
فندت مصادر الشائعات التي جرى تداولها حول فيديو بيع عود بخور بـ ” 15 مليون ريال ” ، بمعرض ” دلني على الطيب ” بالرياض.
وأوضحت المصادر أن عود البخور بيع في مزاد بالمعرض تبلغ قيمته 15 ألف ريال، وليس 15 مليون ريال، وذلك بالوثائق وليس كما أشيع.
وأضافت بأن هذه القطعة من نوع الكلمنتان الدبل سوبر.. وقد تم بيعها في منصة مزاد معرض (دلني على الطيب) الذي أقيم في قاعة الفريدة في الرياض بقيمة 15000 وهذا السعر أقل من قيمتها السوقية التي تتجاوز الثلاثين ألف ريال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55942 ] نشر منذ 4 ساعات
مهابيل ,,
,, دهون أُووود ,,
,, وهو مخلوط زيت فرامل ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2143 ] نشر منذ 4 ساعات
ما عليهم ملامة
المصري يقول إلي عندة قرش محيرة ياخذلة حمام ويطيرة
تعليق[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 3 ساعات
ابخر بيوت الله وخاصة الحرمين الشريفين
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2631 ] نشر منذ 3 ساعات
15 الف وليس 15مليون
أكد عبدالإله العرينان، أحد الرعاة المشاركين بمعرض (دلني على الطيب)، أن عود البخور الذي بيع في مزاد بالمعرض تبلغ قيمته 15 ألف ريال، وليس 15 مليون ريال، وذلك بالوثائق، بعدما أثار ذلك الجدل بالسعودية بسبب ثمنه المبالغ فيه، كما ذكر أحد الكتّاب في مقال عرضته صحيفة “سبق”، وكما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي. لافتًا إلى أن تجارة عود الطيب نشاط سعودي متميز، تقوم عليه مؤسسات.
في سبق
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1066 ] نشر منذ 2 ساعتين
إسراف وتبذير
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندنا بمزررررر
اولت إمبارح بيع طبأ فطير مشلتت بزبعه مليون قني… 💰💰🐄
غريب[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 1 ساعة
ياكرهي لطريقة كتابتك يابورعي😕شوهت اللغة العربية
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 1 ساعة
يا قماعة العلوم السنعه..
ليه ما تيقو تزورو أوم الدونيا ولو بالسنه مره…؟
إلي ما شاف مزر ماشافش الدونيا…
واذا ما شالتكم الأرض نشيلكم على طبأ كوشري صيني ابيض زي الإشطه…
وحشتوووا مزررر… ما تيقوا بأأأأ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35603 ] نشر منذ 42 دقيقة
مهما بلغت جودة العود
ماتوصل لل15مليون
الا إذا كان فيها غسيل أموال
دهن العود الفاخر والأصلي يصل ل200ألف ريال
وحلال فيه
لأنه يستاهل🤗🤗🤗🤗