حقيقة تأجيل حفل الفنانة أنغام بعد وفاة شقيقتها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الإدارة العامة لساقية الصاوي فرع الشروق، حقيقة ما تردد بشأن تأجيل حفل الفنانة المصرية أنغام بسبب وفاة شقيقتها غنوة، قائلة إن الحفل سيقام في موعده المحدد له يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر.

وعرضت إدارة مسرح البروج بـساقية الصاوي، على الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشور ينفي ما تردد على مواقع السوشيال ميديا حول تأجيل حفل أنغام، بعد وفاة شقيقتها الفنانة غنوة محمد على سليمان، موضحة أن الحفل سيقام في المعاد المقرر له.

وكانت الفنانة غنوة رحلت عن عمر يناهز 30 عاماً، في حادث سير، وشيعت جنازتها أمس الجمعة في مقابر القاهرة الجديدة.