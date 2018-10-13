3 أسباب رئيسية للإصابة بالسمنة.. احذرها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور أحمد المصري أستاذ الجراحة العامة والسمنة ، أن السمنة مرض العصر المنتشر بين الصغار والكبار، ويعتقد البعض أن الإفراط في الطعام وحده ما يسبب السمنة، ولكن في الحقيقة هناك أسباب أخرى تؤدي إلى السمنة.

وأكد ، أنها تلعب دورا كبيرا في الإصابة بجلطة المخ ، لذا على مريض السمنة الكشف الدوري لاكتشاف ما إذا كان يعاني من ضغط أو سكر حتى يتمكن من ضبطهما؛ مما يقلل من فرص إصابته بجلطات المخ .

وأضاف المصري أن بعض الأدوية تسبب الإصابة بالسمنة، فالعديد منها أحد آثارها الجانبية أنها تسبب الإصابة بالسمنة، وذلك لما في تركيبتها من مواد تتسبب في الإصابة بالسمنة، وتزيد الوزن بشكل كبير جدًا .

وتابع، أن هناك بعض العوامل الوراثية المؤثرة بشكل كبير في الإصابة بالسمنة، فعملية توارث الخلايا الدهنية الزائدة عن الحد الطبيعي من الآباء والأجداد إلى الأبناء تعد من الأسباب المهمة وصعبة العلاج في التخلص من السمنة.

وأوضح المصري ، أن قصور الغدة الدرقية يعد أحد الأسباب الأكثر شيوعا لزيادة الوزن السريعة وغير المتوقعة، حيث تلعب الهرمونات التي تفرزها تلك الغدة دورا كبيرا في عملية التمثيل الغذائي للجسم وكفاءته في حرق الدهون.