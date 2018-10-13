” القذارة مفيدة ” .. دراسة غريبة توصي بتناول الطعام إذا سقط على الأرض

واشنطن(صدى):

على عكس ما رسخه الأطباء والآباء بضرورة الحرص على التواجد في الأماكن المعقمة والنظيفة والبعد عن تلوث الغذاء نشر عالم التغذية الأمريكى جوزيه اكس كتاب حديث بعنوان ” القذارة مفيدة للصحة “، وشرح أهمية التعرض للميكروبات لأقلمة الجهاز المناعى لمكافحتها .7

ونصح العالم الأمريكى بعدم الخوف من ركوب المواصلات العامة أو الاختلاط بالبشر واستخدام المراحيض العامة .

وقال لا تمنع أطفالك من تناول الطعام إذا وقع على الأرض ، ويكفى غسله بماء الصنبور، ولا خوف من المشى بدون حذاء على الأرض أو على الأعشاب فى الحديقة، أو ترك الأطفال يلعبون بالرمال لأن كل ذلك يقوى جهازهم المناعى، مع الحرص على إعطائهم التطعيمات اللازمة فى مواعيدها المحددة