أمانة الشرقية: ضبط 117 مخالف ضمن حملة ” وطن بلا مخالف “

محمد السعران(صدى):

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع شعبة الضبط الإداري التابعة لشرطة المنطقة الشرقية، من القبض على ١١٧ مخالف بسوق الخضار والفواكه المركزي ، ضمن حملة “وطن بلا مخالف”.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الفرق الميدانية التابعة لأمانة الشرقية وبالتعاون مع شبعة الضبط الإداري التابعة لشرطة المنطقة الشرقية، تمكنت مؤخرا وخلال جولاتها الميدانية الرقابية من ضبط ١١٧ مخالف لأنظمة الإقامة وأنظمة البلدية، ضمن حملة “وطن بلا مخالف ” .

وأشار إلى أن مشاركة الفرق تأتي في اطار رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة وتكثيف الحملات الميدانية، وكذلك التنسيق المستمر لحملات “وطن بلا مخالف”، بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة.

وذكر أن الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق ممثله في إدارة الحملات الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف ” تقوم بحملات مستمرة على جميع الأسواق والمتعلقة بالنفع العام كأسواق الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك والفحم والمواشي وعلى مواقع الأنشطة الخدمية الورش الصناعية والتشاليح وغيرها وجميع الأنشطة التجارية في المنطقة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد الصفيان استمرار الحملات لضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، بالإضافة الي الجهود اليومية للمراقبين والذين يعملون في بعض المواقع بثلاث فترات تزامنا مع عمليات التطوير الجارية حاليا في بعض المواقع لتحسين الخدمات للمستفيدين والتي سيشعر بها المتسوقين عند اكتمال الأعمال التطويرية فيها.