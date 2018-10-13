عرض ضخم من برشلونة لضم مدافع أياكس أمستردام

ماجد محمد(صدى):

قدّم نادي برشلونة الإسباني، عرضًا ضخمًا لكسب خدمات مدافع أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت؛ خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وعرض النادي الكتالوني 57 مليون يورو لضم اللاعب الشاب؛ حيث يبحث عن تدعيم خطوطه الدفاعية في الميركاتو الشتوي، ويرى مدرب الفريق إرنستو فالفيردي أن الهولندي دي ليخت، صاحب الـ19 عامًا، يملك الموهبة الكافية للعب في صفوف ” البلوجرانا ” .

ولكن مهمة برشلونة للتعاقد مع اللاعب لن تكون سهلة على الإطلاق، إذ أن تألق اللاعب مع فريقه في الموسم الحالي جلب انتباه العديد من الأندية الأوروبية.

وفي السياق نفسه، تتنافس أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزية، وباريس سان جيرمان الفرنسي، على ضم دي ليخت، في ظل تمسك إدارة نادي أياكس اللاعب الذي يمتلك عقدًا يمتد 2021.