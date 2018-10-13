شاهد .. هذا ما فعله الإعصار في فلوريدا

السبت 13
أكتوبر
اقول جعلها باالدمار وقلة العمار ،،
,, صجيتونا بفلوريدا وفلوريدا ,,
,, في كل يوم وفي كل صفحه تجد التباكي وهل الدموع على فلوريدا ,,
,, اندونيسيا المسلمه جاهم اعصار وزلزال وتسونامي في وقت واحد، ماتباكيتوا عليها مثل فلوريدا..!!!عجبي!!!
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55924 ] نشر منذ 56 دقيقة
اقول جعلها باالدمار وقلة العمار ،،
,, صجيتونا بفلوريدا وفلوريدا ,,
,, في كل يوم وفي كل صفحه تجد التباكي وهل الدموع على فلوريدا ,,
,, اندونيسيا المسلمه جاهم اعصار وزلزال وتسونامي في وقت واحد، ماتباكيتوا عليها مثل فلوريدا..!!!عجبي!!!