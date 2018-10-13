بالفيديو.. منذر ريحاني يدخل في نوبة بكاء بسبب ياسر المصري

أماني الغامدي(صدى):

في واحدة من المواقف الدالة على نبل صاحبها وعرفانه بأصدقائه دخل الفنان الأردني منذر رياحنة في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثه عن صديقه الفنان الراحل ياسر المصري والذي توفى فجأة إثر حادث أليم في شهر أغسطس الماضي .

وقال ” رياحنة ” خلال استضافته ببرنامج ” معكم ” علي قناة ” سي بي سي “: إن شاء الله دايمًا راح نجيب سيرتك بالخير.. وأنت ما رحت وما تخاف وارتاح أنا أخوك موجود وباذن الله الأشياء اللي كنت تعملها راح تظل موجودة هذا وعد مني إلك ” .

وأكد منذر على قوة علاقته بالفنان الراحل حيث عملا سوياً في بداية مشواره الفني حيث شاركا معًا في بطولة مسلسل ” رأس غليص “، وكان يتعجب فريق العمل من حبهما وضحكهما بالكواليس علي عكس ما يحدث أمام الكاميرا .