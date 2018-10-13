ثغرة أمنية بـ ” واتسآب ” تتسبب في اختراق حسابات مستخدميه

وكالات(صدى):

استطاع تطبيق ” واتسآب ” من حل مشكلة أمنية عبر منصته كانت ستعرض حسابات مستخدميه للاختراق والسرقة، حيث تم حل الثغرة الأمنية على ” أبل ” و ” أندرويد ” ، أما بالنسبة لنسخة التطبيق على الكمبيوتر فلم تتأثر بالثغرة، بسبب استخدامها لطريقه مختلفة لاستقبال محادثات الفيديو.

و يتلقى المستخدم مكالمة فيديو مجهولة المصدر من دورها السماح للقراصنة باختراق الهاتف الذكي عن طريق إرسال مكالمة فيديو، تؤدي إلى فتح ملفات خبيثة.

و تتوافر الثغرة على كلا من أجهزة ” أبل ” و ” أندوريد ” ، وتم الكشف عنها للمرة الأولى في أوائل شهر أغسطس/آب، وتم إيجاد حل لها في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لشركة ” فيسبوك ” المالكة لـ ” واتسآب ” .