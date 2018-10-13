النيابة العامة تحذر: عقوبات وغرامات مشددة لمروجي الشائعات عبر المنصات الإلكترونية

عادل الحربي (صدى):

حذرت النيابة العامة جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة من السقوط في فخ ترويج الشائعات والأخبار الزائفة عبر جميع الوسائل التقنية، وفي مقدمتها وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم السبت، أن عقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة اقصاها 3 ملايين ريال، مجتمعين أو إحدى هاتين العقوبتين، تنتظر كل من يقوم بترويج الشائعات والأخبار الزائفة أو يقوم بإرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية أخرى.

جدير بالذكر أن المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، تنص على أنه يعاقب بالعقوبات المشار إليها كل من يقوم بـ “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام او القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة او إعداده أو إرساله أو تخزيه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.