تيري هنري يعود إلى موناكو

ماجد محمد(صدى):

أكدت صحيفة ليكيب، أن المهاجم الدولي السابق تيري هنري، مساعد مدرب منتخب بلجيكا الإسباني، روبرتو مارتينيز سيعود إلى موناكو؛ لتدريبه بعقد لثلاثة أعوام، خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم؛ حيث سيترك بلجيكا اليوم السبت من أجل السفر إلى الإمارة الفرنسية.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لثلاثة أعوام، على أن يتم تقديمه الإثنين المقبل؛ حيث قرر موناكو الخميس الماضي إقالة جارديم، نتيجة حلوله في المركز الثامن عشر بعد 9 جولات على انطلاق الدوري الفرنسي.

ولدى اتمام التعاقد مع هنري، سيكون موناكو أول اختبار كمدير فني لابن الـ41 الذي عمل منذ 2016 كمساعد مارتينيز في منتخب بلجيكا، علمًا بأن أسطورة آرسنال الإنجليزي رفض في أغسطس الماضي عرضاً للإشراف على النادي الفرنسي الآخر بوردو.

ومن المحتمل، أن يسير هنري على خطى المدرب الحالي للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، الذي بدأ مشواره التدريبي مع موناكو، فوالذي علّق على إمكانية تعاقد موناكو مع هنري، قائلًا: ” هنري إلى موناكو؟، إنه ما أتمناه له، أخذ وقته الكافي.. عليه أن يبدأ التدريب الآن أو لاحقاً على أي حال. “