بالفيديو.. توفيق عكاشة يعتذر لزوجته على الهواء ويصفها بـ ” ست الكل “

القاهرة(صدى):

قدم الإعلامي توفيق عكاشة، اعتذارا لزوجته حياة الدرديري على الهواء بعد هجومه عليها خلال حلقة برنامجه ” مصر اليوم ” ، المُذاع عبر فضائية ” الحياة ” .

وغازل عكاشة زوجته على الهواء ووصفها بست الكل، مضيفا: ” النظارة سليمة إلهى ربنا يصلح حياتك.. أشكرك يا ست الكل ” .

وكان عكاشة ظهر مرتديًا نظارة قراءة، وعند محاولته خلعها انقسمت لنصفين، حيث باءت محاولات عكاشة لإصلاح نظارته على الهواء بالفشل.

وعاتب عكاشة زوجته حياة الدرديري بطريقة كوميدية بسبب اختيارها لهذه النظارة تحديدًا للظهور بها بالبرنامج قائلًا: ” من كل النظارات اللي موجودة في البيت الأخت حياة اختارت النظارة المكسورة دي “.