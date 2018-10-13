خلال 6 سنوات.. ارتفاع مرافق الإيواء السياحي إلى 7 آلاف وحدة

نايف السالم(صدى):

أوضح عمر المبارك؛ مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن عدد مرافق الإيواء السياحي في المملكة ارتفع إلى نحو 7000 وحدة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة قاربت 300 في المائة مقارنة بعام 2012 البالغ حينها 1772 مرفقا أي خلال ست سنوات.

وقال ” المبارك ” أن النمو شمل أعداد منظمي الرحلات ووكالات السفر السياحية وأيضًا المرشدين السياحيين؛ لافتًا إلى أن أعداد منظمي الرحلات بلغ 708 منظمين مقارنة بـ 180 منظمًا خلال عام 2012، كما ارتفع عدد وكالات السفر إلى 2402 وكالة مقارنة بنحو 806 أي تضاعفت بمعدل ثلاث مرات.

وأشار إلى ارتفاع أعداد المرشدين إلى 500 مرشدًا مقارنة بـ 142 مرشدًا، فيما توسعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أخيرًا في أعمال المسح والتنقيب ليأخذ في شكله ومضمونه منحى آخر أكثر شمولية ومنهجية وليشمل مواقع أكثر، خاصة أن المملكة تزخر بآلاف المواقع الأثرية التي تشكل كنزا حضاريا له قيمة تاريخية وحضارية كبيرة.