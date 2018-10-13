بإجمالي 19 مليار ريال.. زيادة 5% في طلبات ” التنفيذ ” والرياض في المقدمة

علي القحطاني (صدى):

تصدرت العاصمة الرياض مناطق المملكة في عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها محاكم التنفيذ خلال شهر محرم الماضي بنسبة 29% بقيمة 9.9 مليار ريال، من إجمالي الطلبات التي بلغ عددها في جميع المناطق قرابة 62850 طلبا بقيمة بلغت نحو 19 مليار ريال.

وزادت نسبة طلبات التنفيذ في مناطق المملكة كافة هذا الشهر بنسبة 5% مقارنة بشهر المحرم من العام الماضي.

وجاءت مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، في المراتب من الثانية إلى الخامسة، بطلبات بلغت قيمتها في هذه المناطق على الترتيب، 4.7 مليار ريال، و456 مليون ريال، و2.3 مليار ريال، و1.3 مليار ريال.

هذا وأكدت وزارة العدل أنها ستواصل تطوير الأداء الإلكتروني لجميع أعمالها والمضي في تطبيق تجربة “محاكم بلا ورق” في كافة أعمالها وخدماتها التي بلغت حتى الآن ما يقرب من 20 مليو خدمة للمواطنين والمقيمين.