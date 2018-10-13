تعرف على المرشحين الجدد لإرتداء قميص بايرن ميونخ

طلال الغامدي(صدى):

يعتزم نادي بايرن ميونخ الألماني عقد صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة لضخ دماء جديدة فى فريقه خاصة بعد النتائج الكارثية التي حققها من وجهة نظر مشجعيه مؤخراً.

ووفقاً للمحللين فهناك 5 اسماء مرشحة للإنضمام إلى معسكر الفريق المدافع عن لقب الدوري الألماني وإرتداء قميص النادي البافاري:

1- بيبي لاعب ليل الفرنسي اسمه الحقيقي ميغايل أنجيلو دي سليفا، معروف باسم بيبي أو كساكا، ويلعب في مركز خط الوسط الدفاعي، ويبلغ من العمر 23 عاماً.

ويؤكد المحللون أن صغر سنه، وقيمته المتداولة في سوق الانتقالات بمعدل 30 مليون يورو، تجعله مغرياً للبافاري، خاصة وأن بإمكانه اللعب أيضاً في مركز الأجنحة كبديل محتمل لفرانك ريبري أو آرين روبين.

آرون رامسي 2-

وأهم ما يمكن قوله عن الويلزي آرون رامسي أنه اعتباراً من الصيف القادم سيكون بدون عقد، لأن نادي آرسنال الإنجليزي فشل في التوصل إلى اتفاق مع لاعبه لتمديد العقد .

3- ميلان سكرينيار

حسب صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإن لاعب الإنتر ملاين سكرينيار سيكون الوصفة السحرية بالنسبة لبايرن، للتخلص من مشاكله في خط الدفاع .

ويقول المحللون أن هذه الصفقة لن تكون سهلة بالنسبة للنادي الألماني، لكونها ستكلفه 80 مليون يورو على الأقل، لأن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً أبرم عقداً مع إنتر ميلان الإيطالي لغاية 2022، دون السماح له بمغادرة مسبقة .

فرينكي دي يونغ 4-

وسيكون بايرن مجبراً على دفع مبلغ 40 مليون يورو على الأقل، للحصول على خدمات دي يونغ في خط الدفاع ، المتعاقد مع أياكس أمستردام لأربع سنوات أخرى.

5- فلوريان توفين

ويجمع المتابعون للشأن البافاري أنه وفي حال قرر بايرن التخلي عن سياسته “التقشفية”، فلن يجد أفضل من توفين (25 عاماً)، خاصة وأنه يمكن اللعب في أي مكان داخل وسط الميدان الهجومي.