بزيادة 12 %.. ارتفاع الإستثمارات الأجنبية بالمملكة إلى 1.5 تريليون دولار

عادل الحربي (صدى):

تمكن الإقتصاد السعودي للربع الثالث عشر على التوالي من تحقيق نمو متصاعد في جذب الإستثمارات الأجنبية بالتزامن مع العمل الدؤوب لتنفيذ رؤية المملكة 3030 .

ووفقاً لتقرير ساما الأخير سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.494 تريليون ريال، بزيادة سنوية نسبتها 12 % بما يعادل 159.43 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي البالغ نحو 1.334 تريليون ريال.

وأوضح التقرير نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7.1 في المائة بما يعادل نحو 98.74 مليار ريال مقارنة بـ 1.395 تريليون ريال بنهاية الربع الأول، وهي أعلى نسبة نمو من الربع الثالث 2015 والتي حققت خلاله نموا نسبته 8.5 في المائة.