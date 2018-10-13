الفرق بين تكلفة صيانة السيارات الكهربائية والتقليدية والأرخص بينهم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تتجه معظم دول العالم إلى سياسة خفض الإنبعاثات الكربونية، وذلك بعد الإرتفاع الكبير في نسبة التلوث في الهواء خاصة في المدن المزدحمة، وتُعتبر السيارات التقليدية إحدى أسباب التلوث الرئيسية نتيجة استخدام البترول في عملية سيرها، لذا توضع خطط طويلة المدى لاستبدال السيارات التقليدية بالكهربائية.

ويتساءل كثير من قائدي السيارات عن تكلفة صيانة السيارات الكهربائية؟ وهل تحتاج إلى صيانة دورية مثل السيارات التقليدية؟ وهل تكلفة قطع غيار السيارات الكهربائية باهظة الثمن؟

ويجيب الخبراء على هذا التساؤل فيقولوا بأن السيارات الكهربائية تختلف تماماً عن السيارات التقليدية، حيث أن الصيانة الدورية للسيارات التقليدية تكون غالباً كل 5 آلاف كم، وتكون بحاجة إلى تغيير الزيت وشمعات الإحتراق وفلتر الهواء وفلتر الوقود والكويلات وغيره .

أما السيارات الكهربائية فلن تحتاج للصيانة الدورية إلا كل 90 ألف كم، وأن الأجزاء التي تحتاج إلى تغيير هي تيل الفرامل ومرشح هواء المكيّف، مع فحص البطارية كل فترة للتأكد من سلامتها وقوتها، والفحص الإعتيادي على الإطارات والمكابح.

ومع أن السيارات الكهربائية سعرها أغلى بشكل ملحوظ من السيارات التقليدية، لكنها توفر الكثير في تكلفة الصيانة والشحن الكهربائي والوقود، لذا تعمل معظم الدول على تشجيع الأشخاص على اقتناء هذا النوع من السيارات عبر التحفيزات المالية والعروض.