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بالفيديو.. تصرف غريب لرجل نامت بجانبه فتاه في المترو

بالفيديو.. تصرف غريب لرجل نامت بجانبه فتاه في المترو
طوكيو(صدى):

أثار مقطع فيديو بثته إحدى القنوات على موقع ” يوتيوب ” إستقراب ودهشة المشاهدين حيث أظهر الفيديو الذي وثقه إحدى الركاب رد فعل غريب لرجل تجلس بجانبه فتاه نائمة داخل عربة المترو .

وقام الرجل الياباني بضرب الفتاة المرتكزة على كتفه أثناء نومها العميق ،ثم ضربها مرة ثانية على رأسها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4258 ] نشر منذ 40 دقيقة

ههههههههه خسيس ونذل وعله
الله يعين اهله💔

[ عدد التعليقات: 55913 ] نشر منذ 21 دقيقة

هههههههههههههههههه ,,

,, حركه .. مثل لسعة العقرب ,,

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