بالفيديو.. تصرف غريب لرجل نامت بجانبه فتاه في المترو
أثار مقطع فيديو بثته إحدى القنوات على موقع ” يوتيوب ” إستقراب ودهشة المشاهدين حيث أظهر الفيديو الذي وثقه إحدى الركاب رد فعل غريب لرجل تجلس بجانبه فتاه نائمة داخل عربة المترو .
وقام الرجل الياباني بضرب الفتاة المرتكزة على كتفه أثناء نومها العميق ،ثم ضربها مرة ثانية على رأسها.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4258 ] نشر منذ 40 دقيقة
ههههههههه خسيس ونذل وعله
الله يعين اهله💔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55913 ] نشر منذ 21 دقيقة
هههههههههههههههههه ,,
,, حركه .. مثل لسعة العقرب ,,