بالفيديو.. تصرف غريب لرجل نامت بجانبه فتاه في المترو

طوكيو(صدى):

أثار مقطع فيديو بثته إحدى القنوات على موقع ” يوتيوب ” إستقراب ودهشة المشاهدين حيث أظهر الفيديو الذي وثقه إحدى الركاب رد فعل غريب لرجل تجلس بجانبه فتاه نائمة داخل عربة المترو .

وقام الرجل الياباني بضرب الفتاة المرتكزة على كتفه أثناء نومها العميق ،ثم ضربها مرة ثانية على رأسها.